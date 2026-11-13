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Woman Pleads Guilty In Medicaid Fraud Scheme That Cost Taxpayers Over $250,000
By TheBayNet Staff,7 days ago
WASHINGTON — A 37-year-old Laurel woman pleaded guilty Thursday, November 12, 2026, to participating in a Medicaid fraud scheme involving mental health services that were never provided or were significantly inflated, resulting in more than $250,000 in losses. Delly Shabani pleaded guilty to one count of conspiracy to commit...
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