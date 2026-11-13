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U.S. Olympian Drew Kibler Marries Former Arizona State Swimmer Erin Milligan
By Sydney Jones,7 days ago
Olympian Drew Kibler married former Arizona State swimmer Erin Milligan on Oct. 31 in Phoenix, Arizona. Archive photo via Jack Spitser/Spitser Photography. Two-time U.S. Olympian Drew Kibler married former Arizona State swimmer Erin Milligan on Oct. 31 in Phoenix, Arizona. The couple tied the knot under the rain at the Venue at the Grove.
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