undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
How to reset when stress becomes chronic
By LeAnne GendreauKatherine AmbroseSondra 'Sam' CradduckAmy Cameron O’RourkeDr. Rhea Rogers,7 days ago
(Aging Untold) — For many people, stress feels like a bigger part of everyday life. When stress becomes chronic, it can bring physical effects. According to the American Psychological Association, most Americans say their stress has increased, and about 75% report physical or emotional symptoms as a result. We...