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Usman Nurmagomedov, team members get Abu Dhabi prison sentences after brawl
By MMA Junkie,4 days ago
Various members of Team Nurmagomedov have received prison sentences in Abu Dhabi after igniting a brawl. While former UFC bantamweight champion Merab Dvalishvili was conducting an interview for RAF on Wednesday at the host hotel, he was approached by former PFL lightweight champ Usman Nurmagomedov, who slapped him. That sparked a massive brawl between the two sides, and all parties involved were arrested.