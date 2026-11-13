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Tech company signs lease for space in north San Jose office building
By George Avalosgavalos@bayareanewsgroup.com,7 days ago
SAN JOSE — A tech company that makes chips for an array of uses has signed a lease for office space at a prominent office building in San Jose. Global Foundries U.S., a contract manufacturer of semiconductors, has leased space at 6220 America Center in North San Jose’s Alviso district, documents filed on Nov. 9 in Santa Clara County show.
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