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Aakash Desai: Can Computational Pathology Improve TROP2 Biomarker Selection in NSCLC?
4 days ago
Aakash Desai, Associate Professor at UAB O’Neal Cancer Center, shared on LinkedIn:. “A digital TROP2 score separated who benefited from Dato-DXd in nonsquamous NSCLC, in a new Nature Portfolio Nature Medicine paper from TROPION-Lung01. Normalized membrane ratio (NMR) = membrane / (membrane + cytoplasmic) TROP2, measured by computational pathology...