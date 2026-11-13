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Commission’s Housing Report Estimates Millions in Annual Costs for Shelter and Motel Leasing Options
4 days ago
[UPDATED] Pasadena could face annual operating costs of $3 million to $4 million for a 50-bed emergency shelter or transitional housing program, according to a Human Services Commission report examining potential approaches to the city’s homelessness crisis. The July 8 report, titled “A Master Leasing Strategy for Transitional Housing:...