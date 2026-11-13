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Citing data center, tribal sovereignty fears, Nevadans push back against Trump-backed permit bill
7 days ago
A Trump-backed permitting revision bill is getting blowback from a growing coalition of Nevadans, who say its provisions will accelerate the buildout of new fossil fuel projects for data centers and cut tribes out of the regulatory process. The Bipartisan American Affordability and Jobs Act (BBAAJA) is a wide-ranging package...
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