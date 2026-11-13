undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Nearby ‘law enforcement activity’ prompts lockdown at Powell high, middle and elementary, KCS says
By Camruinn Morgan-RumseyJosh Jarnagin,7 days ago
KNOXVILLE, Tenn. (WVLT) - Powell High School, Powell Middle School and Powell Elementary School all went on lockdown Friday morning due to “nearby law enforcement activity,” according to Carly Harrington, a spokesperson for Knox County Schools. WVLT confirmed that Temple Baptist Academy was also on a ‘soft lockdown,’...
3