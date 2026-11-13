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Auto, Performing Portfolios and Bankruptcy Data Drive Jefferson Capital’s Third Quarter
By mikegibb,7 days ago
Jefferson Capital reported third quarter net income of $46.9 million, up from $38.4 million a year earlier, as the Minneapolis-based debt buyer posted record third quarter portfolio purchases and leaned further into auto finance. The company deployed $318.0 million in the quarter, up 111% from $151.0 million. U.S. purchases more...