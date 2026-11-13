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New DC Studios Leader Reportedly Planning to Recast Some of the DCU Characters
By Michael Baculinao,7 days ago
Primary Subject: DCU recast plans under Skydance's new DC Studios leadership. Key Update: A new report revealed the new DC Studios leadership's alleged plans for the future of the DCU franchise, including potential recasts. Status: Unconfirmed. Last Verified: November 13, 2026. Quick Answer: New Skydance-led DC Studios management reportedly plans...