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Verona Mom Charged After Suspected Pot Found in Kid's Backpack at Verner Elementary
By Derrick Wright,7 days ago
Verner Elementary School — Site Of Suspected Marijuana Discovery. A Verona Borough woman is facing child-endangerment charges after a school staff member found a package of suspected marijuana inside her child's backpack at Verner Elementary School on Wednesday morning. Police say the discovery happened as a staff member was collecting backpacks and folders, and that the package bore the woman's name along with a label reading “lemon cherry sherbert 14g littles hybrid.”
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