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NWS Extends Sheboygan-Area Small Craft Advisory to 12 a.m. Saturday, Nov. 14
By Brian Bateman,4 days ago
Sheboygan News / NWS Extends Sheboygan-Area Small Craft Advisory to 12 a.m. Saturday, Nov. 14. The National Weather Service updated a Small Craft Advisory at 3:42 a.m. CST Friday, Nov. 13, keeping it in effect for Lake Michigan nearshore waters from Sheboygan to North Point Lighthouse until midnight Friday night—12 a.m. Saturday, Nov. 14.