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ASIC Opens IPO Publicity to Retail Investors With Four Disclosure Conditions
By Rick Steves,7 days ago
Australia’s securities regulator has expanded the scope for companies to publicise planned initial public offerings before lodging a prospectus, allowing broader communication with retail investors while retaining conditions around disclosure and accuracy. The changes are designed to make IPO communications better suited to modern information channels, including situations where companies need to correct claims already circulating about a potential offer.