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Morning Report: Daniel Cormier condemns Usman Nurmagomedov’s attack on Merab Dvalishvili
By Jed Meshew,7 days ago
Daniel Cormier does not condone Usman Nurmagomedov’s behavior. On Wednesday, Usman Nurmagomedov made headlines when he attacked Merab Dvalishvili after running into him before RAF Abu Dhabi, leading to a brawl that left Dvalishvili bloodied. The attack quickly earned immense backlash from most of the MMA community, including from teammate Daniel Cormier.