\u003cbody>\u003cdiv>\u003cfigure>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=3g4I9D_1H395P4m00" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=3g4I9D_1H395P4m00" width="1024" height="440" >\u003c/figure>\u003ch2>Tuesday, November 17\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>Junior High Basketball @ Hooker Tournament (TBD)\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Thursday, November 19\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>Junior High Basketball @ Hooker Tournament (TBD)\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Friday, November 20\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>8:30 a.m. Junior High Knowledge Bowl Kit Carson\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Saturday, November 21\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>9:00 a.m. Junior High Basketball @ Walsh Tourney\u003c/li>\u003cli>High School Football Play-offs Semi-finals\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Monday, November 23\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>6:00 p.m. School Board Meeting\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>November 25-26\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>Thanksgiving Break\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Saturday, November 28\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>High School Football Play-offs Finals\u003c/li>\u003c/ul>\u003c/div>\u003c/body>