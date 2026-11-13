\u003cbody>\u003cdiv>\u003cfigure>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=0NFyyy_1H395FUk00" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=0NFyyy_1H395FUk00" width="1024" height="440" >\u003c/figure>\u003ch2>Monday, November 16\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>6:30 p.m. Winter Sports Parent Meeting\u003c/li>\u003cli>1st Day of Winter Sport's Practice\u003c/li>\u003cli>2nd Quarter Midterm (K-8th)\u003c/li>\u003cli>Junior High/High School Eligibility\u003c/li>\u003cli>School Board Meeting\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Tuesday, November 17\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>3:00 p.m. Junior High Basketball with Granada\u003c/li>\u003cli>School Board Meeting\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Wednesday, November 18\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>3:30 p.m. "S" Club Meeting\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Thursday, November 19\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>2:30 p.m. High School Drama - Dress Rehearsal\u003c/li>\u003cli>High School Cheer @ Wiley\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Friday, November 20\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>9:00 a.m. High School Winter Sport's Media Day\u003c/li>\u003cli>High School Football Playoffs\u003c/li>\u003cli>High School and Junior High Cheer at Las Animas\u003c/li>\u003cli>Junior High Knoweldge Bowl @Kit Carson 8:30\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Saturday, November 21\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>6:30 p.m. High School Drama Production\u003c/li>\u003cli>Junior High Basketball at Walsh Tournament\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>November 23-26\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>No School - Fall Break\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Wednesday, November 25\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>10:00 a.m. Renetta\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Friday, November 27\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>State Football\u003c/li>\u003c/ul>\u003c/div>\u003c/body>