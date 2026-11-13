\u003cbody>\u003cdiv>\u003cfigure>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=0hMHKn_1H39526Y00" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=0hMHKn_1H39526Y00" width="1024" height="440" >\u003c/figure>\u003ch2>Tuesday, November 17\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>3:00 p.m. Junior High Basketball at Springfield\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Thursday, November 19\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>3:00 p.m. Junior High Basketball VS Kit Carson, AT Granada\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Monday, November 23\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>8:00 a.m. No School - Thanksgiving Vacation\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Tuesday, November 24\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>8:00 a.m. No School - Thanksgiving Vacation\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Wednesday, November 25\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>8:00 a.m. No School - Thanksgiving Vacation\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Thursday, November 26\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>8:00 a.m. No School - Thanksgiving Vacation\u003c/li>\u003c/ul>\u003c/div>\u003c/body>