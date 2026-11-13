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NASCAR’s Painful Mistake Comes Back to Haunt It After Justin Allgaier’s Title Win, Kenny Wallace Says
By Dogli Wilberforce,5 days ago
NASCAR veteran commentator Kenny Wallace believes Justin Allgaier’s 2026 championship success exposed a major mistake in the sport’s marketing strategy. Allgaier secured his second career title at Homestead-Miami Speedway on November 7, adding another achievement to his long career in the O’Reilly Auto Parts Series. However, Wallace...