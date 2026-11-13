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Treatment Selection at First Relapse in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma
7 days ago
Dr. Joshua Richter and Dr. Surbhi Sidana discuss factors that guide treatment selection at first relapse in relapsed/refractory multiple myeloma, including prior treatment exposure, refractoriness, duration of response, disease biology, and patient preferences. Dr. Joshua Richter and Dr. Surbhi Sidana discuss factors that guide treatment selection at first relapse in...