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Tennessee Must Keep Issuing Driver’s Licenses to Dreamers While Case Continues
By About the desk,4 days ago
By Anita Wadhwani, Tennessee Lookout · November 11, 2026. Originally published by Tennessee Lookout. Tennessee officials must continue to issue driver’s licenses to immigrants who possess valid federal work permits while a legal challenge to new state policy rejecting the documents as valid continues, a court order issued Tuesday said.
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