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Alzer’s BBQ in Cedar Park takes Thanksgiving preorders for smoked turkey, brisket
By David Flash,4 days ago
Alzer’s BBQ in Cedar Park is taking Thanksgiving preorders for whole smoked turkeys, briskets, racks of lamb, cornbread and cobblers. The family-owned restaurant will open from 11 a.m. to 2 p.m. Thursday, Nov. 26, for preorder pickups only, according to its announcement in the Leander Foodies Facebook group. The restaurant will be closed Friday, Nov. 27.