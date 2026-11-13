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Owensboro Innovation Academy students adapt toys for children with disabilities
By Aaron Weeks,7 days ago
OWENSBORO, Ky. (WFIE) - Wendell Foster, a local nonprofit organization serving people with disabilities, and Owensboro Innovation Academy are partnering again this holiday season for Rewired for Joy. According to a press release, Rewired for Joy is an innovative program that provides adapted, switch-operated toys at no cost to children...
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