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Singapore-Registered Bulk Carrier Strikes US Bridge, Disrupts Traffic
By Subscribe,7 days ago
The Tacony-Palmyra Bridge spanning the Delaware River between Philadelphia, Pennsylvania, and Palmyra, New Jersey, pictured in June 2010 (Credit: Jag9889 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0) The Singapore-registered bulk carrier STRATEGIC ALLIANCE has struck the Tacony-Palmyra Bridge over the Delaware River between Pennsylvania and New Jersey, forcing a temporary...