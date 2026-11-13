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A Family Auto Dealership in Pennsylvania Seeks Chapter 11 Bankruptcy Protection
By Whatnow News Team,4 days ago
Jimmy Smith’s Auto Sales, LLC, which operates as Caulfield’s Family Auto Sales in Bath, Pennsylvania, has filed for Chapter 11 bankruptcy protection in the U.S. Bankruptcy Court for the Eastern District of Pennsylvania. Note: Chapter 11 allows businesses to reorganize their debts while continuing operations under court supervision....