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CNN’s León: Fear of Deportation Keeping People, Like Man Who Crossed Illegally Several Times, from Crossing Border
By Ian Hanchett,7 days ago
On Thursday’s “CNN Newsroom,” CNN Reporter Valeria León reported on fears of deportation keeping people from entering the U.S., including one person who had already crossed illegally on multiple occasions. León said, “Alejandro Arévalo knows what it means to cross the U.S.-Mexico border illegally. He tried...