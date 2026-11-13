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Aurora announces new downtown traffic pattern following building collapse
By Ethan Kruger,4 days ago
Aurora police and city officials say a new traffic pattern is in place downtown following Wednesday's partial building collapse. Galena Boulevard is now open to eastbound traffic at Broadway. Westbound traffic on Galena remains closed. Southbound Broadway traffic is also open at Galena, while northbound Broadway remains closed. Eastbound traffic...
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