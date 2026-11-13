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Fuquay-Varina Man Recovered $575,000 After Losing More Than $753,000 in Crypto Scam
By Ryan Fletcher,7 days ago
Source: The original uploader was Ladislav Mecir at English Wikipedia. / Wikimedia Commons. Federal guidance sets an order for distributing forfeited assets: valid owners, lienholders, federal financial regulatory agencies and victims, in that order, through remission or restoration, according to the Justice Department’s Justice Manual. A separate rule, 28 CFR 9.8, addresses remission for victims without a present ownership interest in forfeited property and applies only when the relevant forfeiture statute authorizes remission or restoration to victims.