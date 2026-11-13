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Marquette student selected to present research at international symposium
By Reprinted with permission,4 days ago
Marquette High senior Ananthaa Madhavan has been selected to present his research at the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) BigData 2026 High School Symposium, scheduled for Dec. 14-17 in Phoenix, Arizona. Madhavan’s research focuses on how machine learning can recognize hand movements using three dimensional data captured by...