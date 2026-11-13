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Seven WCV Players Named To Class 1A All-District Football Team
By Shi-Quan Nettingham,4 days ago
Seven players from the West Central Valley Football Team were recognized with Iowa High School Class 1A District 7 Honors. Wildcat senior wide receiver Garret Wolfe and junior Kicker Luis Huerta were named to First Team Offense, as senior Defensive Lineman Caden Paardekooper and senior Returner Colton Lindsay received spots on First Team Defense.