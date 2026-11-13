\u003cbody>\u003cdiv>\u003cfigure>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=2VJSZN_1H328kQp00" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=2VJSZN_1H328kQp00" width="1024" height="440" >\u003c/figure>\u003ch2>Wednesday, November 18\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>1:00 p.m. Secondary Students 1st Aide/CPR Certification\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Thursday, November 19\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>Senior Citizen/Community Dinner\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Friday, November 20\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>8:30 a.m. Junior High Knowledge Bowl @ Kit Carson\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Sunday, November 22\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>2:00 p.m. Mortenson Group Gym Usage\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>November 23-26\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>Thanksgiving Break\u003c/li>\u003c/ul>\u003ch2>Sunday, November 29\u003c/h2>\u003cul>\u003cli>2:00 p.m. Mortenson Group Gym Usage\u003c/li>\u003c/ul>\u003c/div>\u003c/body>