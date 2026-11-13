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Deer Island estate tops Winter Garden home sales from Nov. 2 to 8
4 days ago
A Deer Island estate topped all Winter Garden residential real-estate transactions from Nov. 2 to 8. The home at 263 Deer Isle Drive, Winter Garden, sold Nov. 4, for $1,450,000. Built in 1988, it has three bedrooms, two-and-one-half baths and 2,735 square feet of living area. Days on market: Two. The sellers were represented by Ronald Haywood, Berkshire Hathaway HomeServices Florida Realty.