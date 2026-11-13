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WellWise Services hosts Holiday Extravaganza Nov. 29 in Brooklyn
By bryanvish,4 days ago
BROOKLYN — WellWise Services Area Agency on Aging will host a Holiday Extravaganza Sunday, Nov. 29, from noon to 3:30 p.m. at 107 Chicago Street in Brooklyn. The afternoon includes a hot chocolate bar, snacks, cookie decorating and crafts. Santa visits from 3 to 3:30 p.m. Photos with Santa are $35 by appointment with April Messer Photography at 248-787-1313.