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A 328-study review shows robot arm gains coming from control software and vision
4 days ago
Across 2010–2025 robot-arm research, the review finds quantified improvements concentrated in the software stack—trajectory planning, inverse kinematics and calibration—and in perception (2D/3D vision for localization and recognition), rather than in the gearbox or mechanical design. Classical model-based control still fits deterministic cells running one part on one...