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Harrisonburg Planning Commission approves proposed zoning changes for commercial marijuana production and sales
By Linden Kiser,4 days ago
HARRISONBURG, VA (Rocktown Now) — Harrisonburg’s Planning Commission yesterday unanimously approved proposed zoning changes regarding commercial marijuana production and sales. City Council recently requested written rules for deciding where in Harrisonburg marijuana retailers will be allowed to set up shop when the Virginia’s Cannabis Control Authority begins accepting...