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Parsippany Community Professionals Welcomes Hemil Kapadia to Board of Directors
By Frank L. Cahill,4 days ago
PARSIPPANY — Parsippany Community Professionals has appointed Hemil Kapadia to its Board of Directors. A longtime Parsippany resident, entrepreneur, financial professional and community advocate, Kapadia brings a unique combination of business experience, leadership and a passion for connecting people. After immigrating to the United States from India at just...
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