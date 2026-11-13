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Stevenson University Women’s Basketball Gives Casey Filiault First Career Win in 92-32 Victory
3 days ago
Casey Filiault Earns First Career Win as Stevenson Women Dominate Trinity Washington. Stevenson University women’s basketball gave Casey Filiault her first career head coaching win with a 92-32 victory over Trinity Washington in non-conference action Nov. 12 at Owings Mills Gymnasium in Owings Mills, Md. The victory improved Stevenson to 1-1 on the season.