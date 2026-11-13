\u003cbody>\u003cdiv>\u003cfigure>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=1vLuB1_1H2yRYk900" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=1vLuB1_1H2yRYk900" width="800" height="448" >\u003c/figure>\u003cdiv style="position:relative;width:100%; height:0; padding-bottom: 56.25%;">\u003ciframe src="https://www.youtube.com/embed/ELv07_DKozk?si=Md8NP8Y5PH2NOxX8" allowfullscreen frameborder="0" style="width:100%; height:100%;top:0; left:0; position:absolute">\u003c/iframe>\u003c/div>\u003cp>\u003cb>Event Date\u003c/b>\u003c/p>\u003c/div>\u003c/body>