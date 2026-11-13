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Melania Trump’s Military Speech Sparks Criticism Over Husband’s Past
4 days ago
Donald Trump's wife, Melania Trump, faced fresh criticism after speaking at Fort Rucker in Alabama to honor military families. The first lady thanked relatives of service members for their sacrifices during deployments. However, her remarks quickly sparked debate online, with several social media users bringing up the president's military history. They also questioned Melania's role in delivering the speech a day after her Veterans Day ceremony appearance.