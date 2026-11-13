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Murfreesboro Shooting, Tennessee School Closures & New Senate Leadership | Nov. 13, 2026
4 days ago
Murfreesboro Shooting Leaves One Injured: Two males were detained and two handguns recovered following a shooting near Veterans Parkway and the Cloister subdivision. The victim remains in stable condition. Murfreesboro Deputy Fire Chief Suspended: Deputy Fire Chief Jamie Bigelow received a two-day unpaid suspension after responding to a fire scene...
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