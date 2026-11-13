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Former Obidient Movement Coordinator Now Heads SDP Presidential Campaign
By Uzoamaka Ikezue (Staff Reporter),4 days ago
Former National Coordinator of the Obidient Movement, Dr. Yunusa Salisu Tanko, has emerged as the National Coordinator, Social Democratic Party (SDP), Presidential Campaign Organisation (PCO). Tanko, who was until recently an ally of Peter Obi, presidential candidate of the Nigeria Democratic Congress (NDC), in a statement on Thursday, noted that...
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