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Garden State Initiative report revisits canceled NJ Transit microgrid project
By ROI-NJ Staff,4 days ago
A Garden State Initiative report revisits NJ Transit’s canceled microgrid project, arguing that its history offers lessons for New Jersey’s energy and transportation planning as the state faces electricity affordability and reliability concerns. The report, “Resiliency Lost: The Energy and Leadership Costs of Canceling NJ Transit’s Grid Infrastructure,”...