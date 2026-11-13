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New Orleans, Jefferson Parish collaborate to write robotaxi rules before Waymo goes driverless
By JONAH MEADOWS,4 days ago
New Orleans and Jefferson Parish are aiming to standardize a set of proposed robotaxi regulations before companies like Waymo roll out driverless testing on area roads, officials said Thursday. During a pair of committee meetings where council members, transit advocates and drivers discussed the proposed plans, City Council President JP...
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