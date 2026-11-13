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Nvidia closes below $4T market cap for first time since July 2025 in Huang fallout
By Arjun Kharpal@/in/arjunkharpal/@ArjunKharpal,8 days ago
Jensen Huang resigned as CEO of Nvidia on Thursday after coming under scrutiny for extramarital affairs. Nvidia shares attempted to recover Friday after posting steep losses this week. Colette Kress, Nvidia's CFO, was named interim CEO of the chipmaker. stock sank another 2.01% on Friday, closing below $4 trillion in...