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Erzetich Pan Headphones
4 days ago
ERZETICH PAN CLOSED-BACK HEADPHONES INTRODUCED WITH DUAL-DRIVER DESIGN. Slovenian manufacturer Erzetich Audio has introduced the Erzetich Pan, its first fully closed-back headphones. Designed to provide isolation while addressing the acoustic challenges associated with closed-back designs, the Erzetich Pan Headphones uses an unusual dual dynamic-driver configuration. ERZETICH PAN DUAL-DRIVER ARCHITECTURE. Each...