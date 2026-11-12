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Efficacy and Safety of Intensive Continuous Theta Burst Stimulation Over the Right Dorsolateral Prefrontal Cortex in Insomnia Disorder:A Randomized Sham-Controlled Trial

By Neetu Garg, MBBSShobit Garg, MD, DPMMohan Dhyani, MD,

4 days ago
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