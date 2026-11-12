undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Efficacy and Safety of Intensive Continuous Theta Burst Stimulation Over the Right Dorsolateral Prefrontal Cortex in Insomnia Disorder:A Randomized Sham-Controlled Trial
By Neetu Garg, MBBSShobit Garg, MD, DPMMohan Dhyani, MD,4 days ago
Background: Insomnia disorder affects 10%–35% of the general population and is maintained by pathological cortical hyperarousal amenable to inhibitory neuromodulation. Continuous theta burst stimulation (cTBS) produces rapid inhibitory effects on cortical excitability, but its efficacy in insomnia disorder has not been evaluated in adequately powered randomized sham-controlled trials. Methods:...