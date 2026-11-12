undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Navatar Enhances Claude AI for Private Equity CRM With Context From Documents Across Connected Systems
By INSIGHTS,4 days ago
Navatar’s Salesforce MCP brings relevant information from documents in CRM, SharePoint, document management systems, and shared drives into Claude-assisted work, even when users don’t know which document contains it. Navatar, a Salesforce-based CRM for private equity and M&A firms, announced enhanced Salesforce Model Context Protocol (MCP) capabilities that...