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Sweetwaters Restaurant Offers Veterans 20% Off on November 11 in Honor of Veterans Day 11/11/26
5 days ago
This Veterans Day, Sweetwaters is honoring those who have served with a special dining offer! The newly opened waterfront restaurant in downtown Fort Lauderdale’s Huizenga Park will offer 20% off to active-duty military personnel and veterans in recognition of their service. The celebration holds special meaning for Sweetwaters, part...