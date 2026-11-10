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Elizabeth Warren Targets Trump Family Crypto Firms in Her Banking Committee Oversight List
By Unchained,5 days ago
Posted November 10, 2026 at 5:15 am ET. Sen. Elizabeth Warren is expected to chair Senate Banking and has lined up Trump family crypto businesses for oversight. Her agenda also targets prediction markets and covers broader affordability and financial stability concerns, according to a Warren aide. The shift signals tougher...