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Norway Moves to Protect Grid Stability Amid Data Centre Boom
5 days ago
Statnett, Norway’s transmission operator, has temporarily halted new grid-capacity reservations for data centres to safeguard system operation. It has also paused new facility-approval applications under Section 14 of system-responsibility regulations and applications for direct 420 kV connections. Existing connections and facilities with approved technical requirements are unaffected. “Data centres...